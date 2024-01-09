У Березівці Одеської області троє дітей 2009-го, 2011-го та 2012-го років народження отруїлися чадним газом внаслідок несправного генератора.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.

За відомостями рятувальників, причиною отруєння стало порушення правил установки та експлуатації генератора в будинку, де проживали діти.

Наразі поліція вивчає стан постраждалих та докладні обставини події. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та обережно поводитися з побутовими приладами, які працюють на газі та можуть виділяти небезпечні викиди.

Нагадаємо, погіршення погодних умов у Одесі та області призвело до знеструмлення в ряді районів. Частина електротранспорту в обласному центрі призупинила рух, а школи перейшли на дистанційне навчання через негоду.