На Одещині троє дівчаток отруїлися чадним газом [ Редагувати ]
У Березівці Одеської області троє дітей 2009-го, 2011-го та 2012-го років народження отруїлися чадним газом внаслідок несправного генератора.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області.
За відомостями рятувальників, причиною отруєння стало порушення правил установки та експлуатації генератора в будинку, де проживали діти.
Наразі поліція вивчає стан постраждалих та докладні обставини події. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та обережно поводитися з побутовими приладами, які працюють на газі та можуть виділяти небезпечні викиди.
Нагадаємо, погіршення погодних умов у Одесі та області призвело до знеструмлення в ряді районів. Частина електротранспорту в обласному центрі призупинила рух, а школи перейшли на дистанційне навчання через негоду.
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