Через значне похолодання зростає рівень споживання світла [ Редагувати ]
У зв'язку зі значним похолоданням в Україні на всій території країни продовжує зростати рівень споживання електроенергії.
Про це повідомили в компанії "Укренерго".
Фахівці зауважили, що 8 січня вечірній добовий максимум споживання був на 9,5% вище, ніж аналогічний показник у попередній робочий день, 5 січня.
Станом на 09:00 ранку (9 січня — Ред.) рівень споживання на 5,8% перевищує вчорашній показник, який вже був високим. Причина — значне посилення похолодання від 0 градусів 5 січня до -11 градусів 8 січня. Прогнозовані середньодобові градуси сьогодні -15, - вказали у компанії.
Крім того, продовжується відновлення електропостачання для споживачів, які були відключені через погодні умови в ряді областей. У регіонах, де відбувається відновлення електропостачання, зафіксовано швидкий одномоментний зріст споживання.
Це не тільки створює значне додаткове навантаження на електростанції, але й перевантажує мережі передачі та розподілу електроенергії. Будь ласка, після відновлення електропостачання, не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно", - наголосили енергетики.
В "Укренерго" розповіли, що наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.
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