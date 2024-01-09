США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо "мирного плану" [ Редагувати ]
У минулому місяці відбулася конфіденційна зустріч між Україною, країнами G7 і обраним коло держав глобального Півдня з метою отримання підтримки для українських умов у проведенні мирних переговорів з росією.
По це повідомляє Bloomberg.
Зустріч, яка відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії, була ініційована радниками з національної безпеки і була спрямована на вироблення стратегії у відповідь на спроби росії розділити та представити Україну та її союзників як тих, хто не готовий до мирних переговорів.
Згідно з інформацією Bloomberg, зустріч мала менший формат, щоб забезпечити вільніші та відкриті обговорення української формули миру та майбутньої взаємодії з росією.
Останні зусилля союзників слабшають, і затвердження фінансової допомоги від США та ЄС затримується, однак Україна та G7 виступають проти намірів деяких країн Півдня взаємодіяти з росією напряму. Москва засудила ці зусилля, вважаючи їх неправомірними.
У той час як країни як Індія, Саудівська Аравія та Туреччина брали участь у грудневій зустрічі в Ер-Ріяді, великі країни глобального Півдня, такі як Китай, Бразилія та ОАЕ, відсутні. Багато країн вважають, що Пекін впливає на Москву через тісні зв'язки між двома країнами.
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