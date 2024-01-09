Вже цією весною 500 поліцейських заступлять на службу в українських школах. Наразі триває відбір.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

За його словами, в українських школах формується Служба освітньої безпеки. Присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз.

"Триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу. Це один із елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти", - сказав Шмигаль.

Серед іншого концепція передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, а також чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій.