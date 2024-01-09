Правоохоронці ліквідували масштабну схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області. Там за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

Злочинний механізм діяв із середини квітня 2022 року. За цей період фігуранти встигли "оформити" понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.

Схема полягала в тому, що за неправомірну вигоду в суді ухвалювалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон.

Для реалізації "схеми" фігуранти залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі неправомірної вигоди.

Правоохоронці уточнюють, що масштабну корупційну схему вдалося ліквідувати в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області.

Встановлено, що за 3,5 тисячі доларів у суді ухвалювали рішення, які давали змогу чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Щоб знайти ухильників, фігуранти розміщували відповідні оголошення в соцмережах "Інстаграм" і "Фейсбук".

СБУ та НАБУ задокументували на отриманні неправомірної вигоди одного із суддів. Наразі йому повідомлено про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної діяльності. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.