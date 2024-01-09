Працюємо з партнерами над посиленням ППО України та санкціями проти рф - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням щодо посилення ППО України. Також Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти рф
"Окремо й детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба. Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдаватися", - розповів Зеленський.
За його словами, Україна продовжує працювати з усіма партнерами у питанні щодо посилення ППО. Водночас не припиняються роботи щодо того, щоб посилити санкційний тиск на росію.
"Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій", - сказав президент.
Він зауважив, що наразі потрібні нові дії проти тих, хто продовжує допомагати росії обходити санкції.
"Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково", - підкреслив він.
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