Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням щодо посилення ППО України. Також Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти рф

"Окремо й детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба. Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдаватися", - розповів Зеленський.

За його словами, Україна продовжує працювати з усіма партнерами у питанні щодо посилення ППО. Водночас не припиняються роботи щодо того, щоб посилити санкційний тиск на росію.

"Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій", - сказав президент.

Він зауважив, що наразі потрібні нові дії проти тих, хто продовжує допомагати росії обходити санкції.

"Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково", - підкреслив він.