Умєров, Залужний і Шаптала побували на позиціях під Куп'янськом

Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп"янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає, заявив Сирський.

Міністр оборони Умєров наголосив:

Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогу не сподобається.

На Куп'янській вісі українські захисники 9 січня відбили чотири атаки в районі Синьківки (Харківська область), де окупанти робили безуспішні спроби покращити свою тактичну ситуацію. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 9 січня.

На Лиманській вісі українські захисники відбили чотири штурми на схід від Терного та Веселе (Донецька область).

На Бахмутській вісі Сили оборони України відбили 3 атаки у околицях Кліщіївки та Андріївки (Донецька область).

На Авдіївській вісі українські оборонці відбили 10 ворожих атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Северне та ще 11 атак у околицях Первомайське та Невельське (Донецька область), де окупанти за підтримки повітря робили невдалі спроби поліпшити свою тактичну ситуацію.

Під Мар'їнкою Сили оборони продовжують стримувати окупантів у околицях Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки (Донецька область). У цій області противник зробив 14 невдалих спроб прорвати українську оборону.

На Шахтарській вісі Сили оборони України відбили одну ворожу атаку біля Старомайорського (Донецька область).