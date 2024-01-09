Успіхів у ворога на Куп'янському напрямку немає - Сирський [ Редагувати ]
Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська. Про це повідомляє Міністерство оборони.
Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп"янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає, заявив Сирський.
Міністр оборони Умєров наголосив:
Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом - ворогу не сподобається.
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