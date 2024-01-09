Комітет Верховної Ради з питань оборони рекомендував до другого читання законопроект щодо удосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062). 11 - "за", 5 - "утримались", - повідомила членкиня комітету, народна депутатка Ірина Фріз.

Даний законопроект за своєю суттю мав би відповідати за питання створення державою адекватного реєстру військовозобов’язаних, резервістів та призовників, а також спростити отримання статусу - убд ветеранами, які часто витрачають на оформлення документів стільки часу та ресурсів, що їм простіше відмовитися від пільг держави, ніж проходити всі кола бюрократичного пекла. Законопроект має благородну мету, але хибне та протиправне виконання.

Народні депутати від "Європейської Солідарності" та представники від фракції "Голос" утримались, "адже редакція містить всупереч всім нормам законодавства, нормотворчих практик та здоровому глузду зміни до законодавства, які не передбачені даним проєктом закону, пише Фріз.

До законопроекту додались майже 4 сторінки тексту змін, за які не голосував парламент у першому читанні законопроекту.

У документі про реєстр військовозобов'язаних збережені наступні положення:

НЕ БУДУТЬ вносити відомості про виїзд за межі України (дата, країна, до якої здійснюється виїзд) та повернення на територію України (дата, країна, з якої особа повертається на територію України.

НЕ БУДУТЬ вносити відомості про примусове виконання рішення щодо особи - боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

НЕ БУДУТЬ вносити інші персональні дані, які дозволяють ідентифікувати призовника, військовозобов’язаного або резервіста (максимально невизначена норма, згідно якої можна було б внести будь-яку інформацію).

Відхилили норму щодо збору відомостей про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП)" ВИКЛЮЧНО за згодою військовослужбовця, резервіста, призовника ці дані можуть бути надані.

Тепер над цим законопроєктом працюватимуть у залі Верховної Ради. Тобто кожний пункт розглядатиметься окремо під час засідання і виноситиметься на голосування.

Нагадаємо, напередодні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики відхилив урядовий законопроект №10378 про мобілізацію, оскільки виявив низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків.