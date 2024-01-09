Кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона у Львові пересадили серце 42-річному чоловіку, який за тиждень переніс два інфаркти. Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Пацієнт - Олександр Малешенков зі Львова. Два місяці тому йому раптово стало зле. Згодом стан поліпшився, але за тиждень знову стався напад. Олександр пригадує:

Мене кинуло в холодний піт, підвищилася температура, почало боліти в грудній клітці та руки, буквально, відняло, дружина викликала швидку.

У медзакладі, куди звернувся чоловік, діагностували гострий інфаркт міокарда. Після другого інфаркту серце ледь билося в грудях і будь-якої миті ризикувало спинитися. Серце чоловіка ледь билося та не виконувало своєї функції.

Олександра у важкому стані екстрено доправили до Лікарні Святого Пантелеймона, де спеціалісти інтенсивної терапії буквально повернули його з того світу. Стан вдалося стабілізувати.

Та через те, що більша частина серця була уражена інфарктом, він потребує важкої медикаментозної підтримки. Поза лікарнею Олександр не має шансів жити. Висновок лікарів: Олександра врятує лише трансплантація серця.

Повернуло до життя чоловіка донорське серце, яке пересадили кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона під керівництвом Романа Домашича.

Трансплантація тривала п’ять годин та минула успішно.

Я, коли відкрив очі й зробив перший вдих, не повірив, бо останні дні перед пересадкою задихався.

На 12-ту добу після операції Олександр їде додому.

Нагадаємо, в Охматдиті днями провели унікальну трансплантацію печінки 9-місячній дівчині.