Народна депутатка ("Батьківщина") Альона Шкрум народила дочку, її назвали Лук'яною. Про це політик повідомила у Facebook.

Люба Лу, Дякую тобі, що ти обрала мене, нас з Дмитром Наталухою, та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час)...

Ми очікували тебе лише в кінці січня) Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше)

Перша твоя ніч у бомбосховищі - була вчора, ти її успішно та спокійненько проспала) Вітаю тебе!

Привіт всім - від Лукʼяни Дмитрівни Наталухи)