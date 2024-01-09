Народні депутати Альона Шкрум і Дмитро Наталуха стали батьками [ Редагувати ]
Народна депутатка ("Батьківщина") Альона Шкрум народила дочку, її назвали Лук'яною. Про це політик повідомила у Facebook.
Люба Лу, Дякую тобі, що ти обрала мене, нас з Дмитром Наталухою, та Україну, як пункт своєї появи у цей світ. Обрала ти ой який непростий час)...
Ми очікували тебе лише в кінці січня) Змусила ти нас вже дуже понервувати, але, ну що ж, значить: тобі дуже хотілось зʼявитися тут, на ззовні, скоріше)
Перша твоя ніч у бомбосховищі - була вчора, ти її успішно та спокійненько проспала) Вітаю тебе!
Привіт всім - від Лукʼяни Дмитрівни Наталухи)
36-річна Альона Шкрум стане матірʼю вперше. Батько дитини - народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха. Він написав, чому обрали саме таке імʼя - Лук'яна.
Твоє імʼя - старовинна українізована версія імені з латинським коренем "lu" - світло. Як то Лучія, Лучілія, Луция чи Люсі, які пішли від Lucius (Лукіус). І що у часи Стародавнього Риму це імʼя скорочували просто до літери L.
Раніше популярним аналогом на території колишнього Радянського Союзу було імʼя Люся. І зараз ми боремось саме за наші, українські традиції і культуру, в тому числі - за право давати дітям українські імена, тому...
Нагадаємо, 17 серпня у народних депутатів Ярослава Железняка ("Голос") та Ольги Коваль ("Слуга народу") народився син.
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