Національна комісія з реабілітації реабілітувала українського режисера та сценариста, родоначальника напрямку "українське поетичне кіно" Сергія Параджанова, засудженого в СРСР за статтею про "мужолозтво". Про це повідомив Інститут національної пам'яті.

Реабілітація великого режисера, який зняв культові "Тіні забутих предків", відбулася у 100-ту річницю його народження.

Після детального аналізу кримінальної справи режисера та інших архівних документів було виявлено наявність політичного мотиву переслідування та засудження Сергія Параджанова.

Це рішення Національної комісії є знаковим прецедентом для розгляду інших резонансних справ українських дисидентів, які за сфабрикованими звинуваченнями були засуджені комуністичним тоталітарним режимом за так званими "загальними кримінальними статтями".

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович зазначив:

Юридична реабілітація Сергія Параджанова - це дійсно непересічна і знакова подія. Вона є черговим свідченням тези про те, що добро і справедливість зрештою перемагають, нехай навіть у стратегічній перспективі. Усі жертви комуністичного тоталітарного режиму, як і будь-якого тоталітарного режиму, мають право і можливість бути відновленими у гідності та правді. Дуже надихає, що ця реабілітація відбулася якраз до сторічного ювілею з дня народження Сергія Параджанова.

На підтримку розгляду справи Параджанова виступили Офіс президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини, зауважив Дробович.

Вперше Сергія Параджанова, який народився 9 січня 1924 року у вірменській сім'ї в Грузії, звинуватили за статтею про "мужеложество" у 1948 році. На суді він своєї гомосексуальності не заперечував. Йому призначили п'ять років ув'язнення, однак невдовзі звільнили після того, як за нього заступився Олександр Довженко. Правозахисники називали цю справу політичною.

Наприкінці 1973 року Параджанова знову заарештували за звинуваченням у гомосексуальних зв'язках і засудили до п'яти років таборів суворого режиму за статтями про порнографію, "мужолозтво" та "мужолозтво з застосуванням насильства".

Правозахисники вважали, що одним із приводів переслідування Параджанова стала його дружба з українськими дисидентами. Після вироку звільнення Параджанова вимагали Ліля Брік, Андрій Тарковський, Жан-Люк Годар, Федеріко Фелліні та інші відомі діячі культури. На волю режисер вийшов 31 грудня 1977 року.

Крім того, Параджанова заарештовували в 1982 році - за звинуваченням у дачі хабара посадовцю після того, як він хотів влаштувати свого племінника до університету. Режисер провів кілька місяців у тбіліській в'язниці та вийшов на волю з умовним вироком. Помер Параджанов у 1990 році.

Сергія Параджанова вважають одним з засновників "радянської нової хвилі" та "поетичного кінематографа". Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації у 1964 році повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". Фільм отримав 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях (з них - 24 гран-прі) у двадцять одній країні.

Митець збагатив світову культуру також стрічками "Андрієш", "Українська рапсодія", "Колір граната", "Легенда про Сурамську фортецю", "Ашик-Керіб" та ін.

Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києві помер єдиний син Параджанова.