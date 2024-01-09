В Еквадорі озброєні люди увірвалися до студії державного телеканалу TC Televisión у Гуаякілі та захопили ведучих, які перебували у прямому ефірі.

Захоплення студії відбулося в прямому ефірі, на кадрах видно шістьох чоловіків у масках, які спрямовують зброю на співробітників телеканалу, які лежать на підлозі.

Після цього пролунала автоматна черга, а трансляція перервалася. Наразі будівлю оточили спецслужби, бійці готуються до штурму.

В останні роки Еквадор переживає різке зростання злочинності. У столиці латиноамериканської країни розгорнуто армію, оголошено високу терористичну загрозу. Також до одного з регіональних університетів вторглися злочинці та намагалися захопити заручників.

8 січня президент країни Даніель Нобоа оголосив про запровадження надзвичайного стану та комендантської години для наведення ладу у переповнених в'язницях. Раніше у кількох пенітенціарних установах сталися бунти, з-за грат втік лідер найнебезпечнішого угруповання Los Choneros.