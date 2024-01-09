В Еквадорі озброєні люди захопили телеканал і взяли ведучих у заручники (відео) [ Редагувати ]
В Еквадорі озброєні люди увірвалися до студії державного телеканалу TC Televisión у Гуаякілі та захопили ведучих, які перебували у прямому ефірі.
Захоплення студії відбулося в прямому ефірі, на кадрах видно шістьох чоловіків у масках, які спрямовують зброю на співробітників телеканалу, які лежать на підлозі.
Після цього пролунала автоматна черга, а трансляція перервалася. Наразі будівлю оточили спецслужби, бійці готуються до штурму.
В останні роки Еквадор переживає різке зростання злочинності. У столиці латиноамериканської країни розгорнуто армію, оголошено високу терористичну загрозу. Також до одного з регіональних університетів вторглися злочинці та намагалися захопити заручників.
8 січня президент країни Даніель Нобоа оголосив про запровадження надзвичайного стану та комендантської години для наведення ладу у переповнених в'язницях. Раніше у кількох пенітенціарних установах сталися бунти, з-за грат втік лідер найнебезпечнішого угруповання Los Choneros.
по темі
У Казахстані припинили трансляцію російських телеканалів "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!".
У глави Пентагону Ллойда Остіна, про госпіталізацію якого у Білому домі не знали чотири дні, діагностували рак простати
В Україні офіційно реабілітували кінорежисера Сергія Параджанова, засудженого в СРСР за статтею про "мужеложество"
Народна депутатка від "Батьківщини" Олена Шкрум народила первістка. Дівчинку назвали Лук'яною
Кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона у Львові пересадили серце 42-річному чоловіку, який за тиждень переніс два інфаркти
Комітет Верховної Ради з питань оборони рекомендував до другого читання законопроект щодо удосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062). 11 - "за", 5 - "утримались"