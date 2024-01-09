У міністра оборони США Ллойда Остіна діагностували рак простати. Про це телеканалу CNN повідомили у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, де він проходить лікування.

За інформацією Пентагону, повноваження глави міноборони США на час наркозу під час операції тимчасово переходили до заступника відомства Кетлін Хікс.

Пухлина була виявлена у глави Пентагону на початку грудня 2023 року. 22 грудня Остіну провели "мінімально інвазивну хірургічну процедуру" - простатектомію.

Під час цієї процедури він перебував під загальним наркозом. Міністр Ллойд Остін без ускладнень відновився після операції і повернувся додому наступного ранку.

Рак простати, як випливає з заяви медиків, був виявлений у глави Пентагону на ранній стадії, прогноз вони називають "добрим".

Представник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу повідомив, що відсутність своєчасного сповіщення про госпіталізацію Остіна пов'язана з тим, що виявлений у нього рак простати є "глибоко особистим" питанням.

70-річного Ллойда Остіна госпіталізували 1 січня через ускладнення після планової медичної процедури. Пентагон повідомив про його госпіталізацію лише деяким чиновникам та конгресменам 5 січня, незадовго до того, як повідомити про це офіційно. За даними NBC, міністр чотири дні провів у відділенні інтенсивної терапії.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден не відправлятиме Ллойда Остіна у відставку. При цьому Білий дім проведе перевірку, оскільки Пентагон вчасно не повідомив про госпіталізацію міністра.

Ллойд Остін