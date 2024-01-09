Народного депутата Олександра Дубінського перевезли з Лук'янівського СІЗО до лікарні швидкої для проведення невідкладної операції - видалення апендициту. Про це повідомляє Telegram-канал політика.

Нахожусь сейчас в больнице скорой помощи, с неотложной операцией. Сегодня меня сюда привезли после того, как мои адвокаты оббивали пороги Лукьяновки и пытались вызвать скорую. Я обратился к врачам СИЗО вчера вечером. Фельдшеры из местного морга пришли, на словах диагностировали подозрение на "острый апендицит" и ушли. И не стали вызывать скорую.

Дубінський заявляє, що його адвокати двічі намагалися викликати швидку йому швидку через сильний біль у животі, однак адміністрація слідчого ізолятора відмовлялася, стверджуючи, що її можуть викликати лише фельдшери місцевої лікарні в СІЗО.

Дубінський зазначив, що швидку викликали лише через 12 годин і що його погане самопочуття могло бути наслідком побоїв.

Наприкінці листопада Дубінський скаржився, що після відбою його побили однокамерники. Мовляв, його били п'ять-шість чоловік і зламали два ребра.

Нагадаємо, 13 листопада Дубінському оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, він з 2016 року працював на російські спецслужби і мав позивний "Буратіно".

У межах досудового розслідування задокументовано, що Дубінський поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи - розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.

СБУ стверджує, що злочинна організація була створена заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України.

Крім Олександра Дубінського, до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик.

9 січня Офіс генерального прокурора повідомив, що Олександра Дубінського притягнуть до відповідальності за підробку документів для виїзду за кордон.