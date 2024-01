США не підтримали план головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного провести контрнаступ у 2022 році, щоб перерізати росії сухопутний шлях до Криму та ізолювати на півострові російські війська.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на книгу журналіста газети The Wall Street Journal Ярослава Трофімова "Наші вороги зникнуть" (Our Enemies Will Vanish).

Залужний планував наступати через Запоріжжя та "перерізати сухопутний міст", щоб ізолювати російські війська у Криму.

Під час обговорення плану контрнаступу ЗСУ у 2022 році з західними партнерами головком ЗСУ та президент Зеленський виступали за прорив до Азовського моря через Запорізьку область.

Для реалізації наступу на Крим Україна просила у США додатково 90 гаубиць і більше артилерійських боєприпасів. За таких умов українська армія могла б розпочати цей наступ. Цей план відхилили у Вашингтоні, заявив високопосадовий чиновник Пентагону.

Був ризик, що наступ з Бердянська на Мелітополь і вниз до Азовського моря може створити вразливі місця на лінії фронту, особливо з урахуванням невизначеності щодо того, чи зможе Україна координувати бригади для ефективного наступу.

Американці побоювалися, що Україна "на півдні відкусить більше, ніж зможе прожувати, і буде розгромлена". Хоча Залужний не погодився з оцінкою Сполучених Штатів, особливих суперечок не було, оскільки Вашингтон контролював більшу частину військової допомоги, яку отримує Україна.

Провал був ймовірним, а його наслідки потенційно могли бути катастрофічними... Причина, через яку ми рекомендували їм (українським військовим - ред.) взяти Херсон, полягала в тому, що у них не було підготовленого особового складу та обладнання, щоб просуватися на південь.

Наприкінці серпня 2022 року українська армія розпочала наступ на правому березі Херсонської області. 9 листопада 2022 року міноборони рф визнало, що російська армія змушена відступати з Херсона на лівий берег Дніпра.

Це стало великою перемогою України та поразкою росії, але не її розгромом. Армія рф зайняла оборону по лівому березі Дніпра. Контроль над сухопутним коридором у Крим росіяни зберегли.

На початку вересня 2022 року ЗСУ розпочали наступ у Харківській області. Росіяни на нього тут не чекали і до нього не готувалися, тому ЗСУ швидко прорвали оборону та звільнили великі території.

Російські війська відійшли і змогли стабілізувати фронт на лінії Сватово-Кремінна. Загалом для перебігу війни Харківська наступальна операція ЗСУ не стала переломом.

А удар, який так і не відбувся в 2022 році на південь для виходу на кордон з Кримом, міг мати стратегічні наслідки. У разі успіху ЗСУ могли перерізати сухопутний коридор до Криму.

Тоді у величезному казані опинилося б угруповання армії рф у Херсонській області як на лівому, так і правому березі. Україна змогла б завдавати ударів по логістиці у Криму, фактично ізолювавши півострів.

Загалом, зробити все те, що ЗСУ планували здійснити у 2023 році, але не змогли через потужні лінії оборони росіян.

У 2022 році потужних ліній оборони там не було. За свідченням російських воєнкорів, оборона рф у Запорізькій області тоді була навіть слабшою, ніж у Харківській області.

Тому шанс успіху ЗСУ під час наступу на півдні в 2022 році був набагато вищим, ніж у 2023-му. І наслідки для рф прориву українських військ були б катастрофічними.

На початку вересня мобілізацію в росії ще не оголошували, а кадрова армія була майже знищена. Але, як пише журналіст The Wall Street Journal, американці наклали "вето".

Так чи інакше, але росія, завдяки тому, що ЗСУ сконцентрували свої сили для ударів по менш небезпечних для рф напрямках у Херсонській та Харківській областях, отримала час для проведення мобілізації, зміцнення армії, перезапуску військової промисловості та інших дій, які в 2023 році визначили невдачу українського наступу.