Американське космічне агентство NASA перенесло запуск пілотованої місячної місії Artemis II ("Артеміда-2") на вересень 2025 року. Про це повідомляє NASA.

Політ перенесли через технічні проблеми. На рік відкладено й наступну місію Artemis III ("Артеміда-3"), у рамках якої вперше за 50 років на Місяць мали висадитися люди. Наразі вона запланована на вересень 2026 року.

Спочатку планувалося, що програму Artemis II виконають наприкінці 2024 року, Artemis III - 2025-го. Artemis III передбачає першу висадку космонавтів біля південного полюса Місяця.

Обидві місії відклали після того, як стало відомо, що запущений 8 січня з мису Канаверал приватний модуль Peregrine компанії Astrobotic, розроблений за підтримки NASA, не зможе висадитися на Місяці через "критичну" втрату палива. Він мав у тому числі стати розвідником для астронавтів, які планували політ до Місяця в рамках місії "Артеміда-2".

У квітні 2023 року NASA оголосило імена чотирьох астронавтів, які мали облетіти Місяць у рамках місії Artemis II орієнтовно в листопаді 2024 року.

Планувалося, що посадковий модуль для висадки на поверхню супутника створить компанія Space X Ілона Маска. У самому агентстві зазначали, що четверо астронавтів стануть першими людьми, які здійснять політ до Місяця за 50 років.

З урахуванням оновленого графіка запуску Artemis II і Artemis III NASA також вирішив переглянути дати запуску перших елементів для створення міжнародної місячної станції Gateway. Раніше місію планували на жовтень 2025 року.

У грудні 2022 року завершилася місія "Артеміда-1", під час якої човник "Оріон" у тестовому безпілотному режимі злітав до Місяця, провів на його орбіті кілька тижнів та повернувся на Землю.

Нагадаємо, у серпні 2023 року російська станція "Луна-25" розбилася об Місяць.