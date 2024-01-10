США і Південна Корея обговорили допомогу Україні [ Редагувати ]
Співбесідник президента США з питань національної безпеки, Джейк Салліван, провів консультації з представником Південної Кореї, Чан Ходжіном, стосовно нарощення співпраці між Північною Кореєю та росією, а також обговорив подальші ініціативи щодо підтримки України. Про це повідомляє Білий дім.
Посадовці засудили передачу КНДР балістичних ракет росії та використання москвою цих ракет проти України. Вони зазначили, що передача та застосування цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону.
Сполучені Штати Америки і Південна Корея зобов’язалися продовжувати тісну співпрацю для підтримки України та українського народу. Також вони домовилися підтримувати тісну співпрацю щодо спільних викликів безпеці для зміцнення миру в Індо-Тихоокеанському регіоні та по всьому світу.
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