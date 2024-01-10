Хусити вчинили одну з наймасштабніших атак в Червоному морі: США збили понад 20 ракет і безпілотників [ Редагувати ]
Хусити вчинили одну з наймасштабніших атак в Червоному морі за останні місяці. Військово-морські сили США успішно ліквідували 24 ракети та безпілотники, які були запущені бойовиками з території Ємену. Інформацію свідчать дані від CNN.
За словами двох представників Пентагону, внаслідок масованого запуску безпілотників і ракет не було пошкоджено жодного корабля і ніхто не постраждав.
У ліквідації ворожих повітряних цілей брали участь три есмінці. США мають кілька кораблів у Червоному морі в рамках операції "Вартовий процвітання" - багатонаціональної місії, спрямованої на захист судноплавства в одному з найбільш важливих водних шляхів світу. До її складу входять понад 20 країн.
Ми можемо підтвердити, що сьогодні у південній частині Червоного моря стався напад хуситів. Ми надамо додаткові подробиці, коли вони стануть відомі.
Хусити заявили, що запускають безпілотники і ракети на знак солідарності з палестинським народом. Перша серія атак, що почалася невдовзі після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, була спрямована на комерційні судна, що мали певний зв'язок з Ізраїлем.
Водночас, командувач Центрального військово-морського командування США, віце-адмірал Бред Купер заявив, що більшість останніх нападів не мали жодного відношення до Ізраїлю, навіть попри те, що у протистояння втягується дедалі більше країн.
За оцінками США, прямий зв'язок з кораблями, що зазнали нападу, мають 55 країн. Вони пов'язані або через державу прапора корабля, або через національність екіпажу, або через походження і пункт призначення корабля, або через власника судна.
Вплив цих атак поширюється по всьому світу, і, як ми вже говорили, це міжнародна проблема, що потребує міжнародного вирішення.
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