По всій Україні оголошена повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
Ранкова повітряна тривога, оголошена 10 січня, проголошена на всій території України. У росії було зафіксовано зліт літака МіГ-31К. Про це свідчить карта повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Масштабну повітряну тривогу оголосили в Києві та всіх областях о 7:58.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 8:05:
Дивіться також, яка ситуація на фронті 10 січня.
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