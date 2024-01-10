Ранкова повітряна тривога, оголошена 10 січня, проголошена на всій території України. У росії було зафіксовано зліт літака МіГ-31К. Про це свідчить карта повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Києві та всіх областях о 7:58.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 8:05:

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