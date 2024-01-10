Окупанти вперше використали цивільні вантажівки для переміщення техніки та військових через Маріуполь на лінію фронту. Зафіксовано пересування підрозділу окупантів по місту, яке включало в себе використання колони цивільних транспортних засобів.

Про це повідомляється в Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Раніш ми теж фіксували окреме використання цивільного транспорту - фур для військових цілей. Однак, саме використання в організованої колоні зафіксовано вперше.

За даними Андрющенка, колона прослідувала через центр міста в напрям Бердянська.

Саме супровід від Східного кордону до Західного виїзду з с. Мангуш надає впевненість стверджувати саме використання в колоні цивільного транспорту.

Крім того, при перевезені встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фортіфікаційні споруди, що перевозились у відкритий спосіб.

Що саме перевозилось цивільними на вигляд вантажівками встановити не вдалось.

Нагадаємо, що з російського полону повернули 230 воїнів і цивільних.