9 січня пізно ввечері російські окупанти нанесли удари по Харкову. Фотографії наслідків атаки були оприлюднені головою Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, Олегом Синєгубовим, у Telegram.

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода. Загарбники застосували дві зенітні ракети С-300. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр.

Як зазначив Синєгубов, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За даними ОВА, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.

Вчора близько 9:30 у селі Слобожанське Харківського району через ворожий обстріл були пошкоджені опори ліній електропередач. Також після повторного обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов Олег розповів подробиці обстрілу, який стався 9 січня.