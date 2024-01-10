Удар по дитячому центру у Харкові: з'явилися фото наслідків [ Редагувати ]
9 січня пізно ввечері російські окупанти нанесли удари по Харкову. Фотографії наслідків атаки були оприлюднені головою Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, Олегом Синєгубовим, у Telegram.
Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода. Загарбники застосували дві зенітні ракети С-300. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр.
Як зазначив Синєгубов, зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, обійшлося без постраждалих.
За даними ОВА, за останню добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Харківської області.
Вчора близько 9:30 у селі Слобожанське Харківського району через ворожий обстріл були пошкоджені опори ліній електропередач. Також після повторного обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.
Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов Олег розповів подробиці обстрілу, який стався 9 січня.
по темі
В минулий вівторок, 2 січня, російські збройні сили вчинили атаку на Харків, використовуючи ракету, яку отримали з Північної Кореї
російські військові атакували два населених пункти у Харківській області
Російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території рф
Через ракетний удар по Харкову 2 січня постраждали вже понад 50 людей. Ще одна людина загинула
Зафіксовано пересування підрозділу окупантів по місту, яке включало в себе використання колони цивільних транспортних засобів