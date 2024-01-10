Вперше в історії, Нікополь у Дніпропетровській області зазнав атак російських військ, які використовували дрони обладнані камерами для нічного бачення. Повідомлення про це надійшло від голови РВА Нікополя Євгена Євтушенка та голови ОВА Дніпропетровської області Сергія Лисака у їх Telegram-каналах.

Пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БПЛА-камікадзе. Вечірня атака БПЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення.

За його словами, подібні дрони вже довгий час використовують окупанти на фронті, але на території району це перший випадок.

Нікополь зустрів ранок тривогою та попередженням про небезпеку застосування ворогом БПЛА-камікадзе. Сили оборони України виконують бойову роботу. Проте, за можливості краще перебувати в будівлях.

Як зазначив голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

"Загиблих і постраждалих немає", - зазначив він, додавши, що вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Раніше ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Нікополь: є влучання в житловий будинок.