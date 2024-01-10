російські війська продовжують активні спроби витіснити українське військове угруповання з плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Попри їх спроби, всі їхні атаки завершуються невдачею.

Про це надходить інформація від Сил оборони півдня України.

В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує вперті спроби штурмувати позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра.

Як зазначають військові, протягом доби зафіксовано 9 безрезультатних ворожих штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції.

Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції.

Окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах та позиціях українських військ на півдні.

Нагадаємо, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.