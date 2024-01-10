Війська рф намагаються вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області [ Редагувати ]
російські війська продовжують активні спроби витіснити українське військове угруповання з плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Попри їх спроби, всі їхні атаки завершуються невдачею.
Про це надходить інформація від Сил оборони півдня України.
В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує вперті спроби штурмувати позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра.
Як зазначають військові, протягом доби зафіксовано 9 безрезультатних ворожих штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції.
Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції.
Окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах та позиціях українських військ на півдні.
Нагадаємо, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.
по темі
Протягом минулої доби, 26 грудня, російські війська нестримно атакували Херсонську область, 161 обстрілявши території з різних видів зброї
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що збиття одразу трьох російських літаків Су-34 суттєво вплинуло на тактику ворога на Херсонському напрямку
Кулеба розповів деталі жахливого вбивства окупантами дитини на Херсонщині
Жахливий інцидент стався на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де окупанти застрелили школяра 8-го класу перед очима його родини
Вперше в історії, Нікополь у Дніпропетровській області зазнав атак російських військ, які використовували дрони обладнані камерами для нічного бачення