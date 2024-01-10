Ті, хто старше тридцяти років, напевно, пам'ятають, як була ситуація з таксі ще 15-20 років тому. Служб таксі, особливо в невеликих містах, не існувало, і щоб викликати таксі, потрібно було віч-на-віч домовлятися з водіями шашкових автомобілів «на місці», або ловити попутку.

Потім ситуація поступово змінилася, і змінилася на краще – не тільки в Києві, а й інших населених пунктах почали працювати оператори, які об'єднали таксі в єдину службу.

Лайм Таксі у Києві

Наразі у столиці працюють кілька великих служб, які буквально завоювали весь ринок послуг приватних перевезень. Наприклад, Лайм Таксі – https://limetaxi.com.ua/uk/. Чому так сталося? Причин кілька. Перша – здорова конкуренція, яка позитивно вплинула ціни для кінцевих споживачів. Тепер клієнти могли заздалегідь дізнатися про орієнтовну вартість поїздки, а на виклик відповідали таксисти, які були згодні їхати за вказаним тарифом.

Друга причина – зручність. Клієнти могли самі вибирати тариф, включаючи економ і бізнес-клас, могли користуватись онлайн додатком для оформлення замовлення, а також викликати машину з додатковими вимогами – збільшеною кількістю посадочних місць, кріслом для дитини, водієм, що не курить і так далі.

Робота в таксі в Києві

Незважаючи на те, що все ще залишаються приватні водії таксі, які працюють на себе, майбутнє все одно за глобальними службами. Для водіїв працювати на службу теж вигідно – вони отримують доступ до замовлень, а деякі сервіси навіть дають можливість працювати на автомобілі компанії, якщо робота на таксі на своєму авто з якоїсь причини не підходить. У цьому таксист може сам вибрати робочий графік.

Дізнатися більше про роботу в київському Лайм Таксі ви можете на даній сторінці офіційного сайту: https://limetaxi.com.ua/uk/robota-v-taxi/.

Як викликати таксі

Перший спосіб - зберегти телефон або короткий номер для виклику таксі в службі, що сподобалася. Зазвичай час приїзду машини залежить від кількості водіїв, які співпрацюють із службою, тому рекомендуємо звертатися до популярних сервісів.

Другий спосіб – це додаток для замовлення таксі, яка доступна для різних версій операційної системи. Додатком користуватися ще зручніше, тому що можна вказати додаткові вимоги і відразу дізнатися вартість поїздки вибраним маршрутом. До того ж, у додатку часто бувають знижки та програми лояльності для постійних клієнтів.