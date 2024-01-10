У середу, 10 січня, президент України Володимир Зеленський поїхав з робочим візитом до Литви. У Вільнюсі глава держави проведе низку зустрічей. Про це повідомляє Зеленський в своєму Telegram.

Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні - Вільнюс.

Як зазначив Зеленський, він проведе переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сеймасу Литви. Також заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Головними темами переговорів будуть безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням щодо посилення ППО України. Також Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти рф.