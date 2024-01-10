Мелоні провела переговори з Шольцем, обговорили допомогу Україні [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні обговорила військову та фінансову підтримку України з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Прем'єр та канцлер провели переговори у рамках підготовки до позачергового європейського саміту в Брюсселі, який відбудеться 1 лютого.
"Обидва глави урядів обговорили основні міжнародні та європейські питання напередодні позачергового засідання Європейської Ради 1 лютого, зосередившись, зокрема, на військовій та фінансовій підтримці України", - повідомляє офіс прем'єр-міністра Італії.
Зокрема Мелоні обговорила з Шольцем пріоритети Італії під час головування в G7 у 2024 році.
по темі
Все вказує на росію. У Німеччині намагаються з'ясувати, хто запускає дрони, які шпигують за українськими військовими. Де помітили літальні апарати й чому ця проблема не вдається вирішити?
Незважаючи на прихід морозів в Україну, в енергосистемі дефіциту електроенергії не спостерігається. Генерації українських електростанцій достатньо для покриття потреб споживачів. Графіки відключень електроенергії не застосовуються і не передбааються
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Серед ыншого ЗСУ отимають новітній зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього, 10 БМП Marder та боєприпаси
Хто тиражує цю інформацію і чи реальний такий сценарій? Тетяна Логунова розкаже.
Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex