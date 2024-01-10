Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні обговорила військову та фінансову підтримку України з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Прем'єр та канцлер провели переговори у рамках підготовки до позачергового європейського саміту в Брюсселі, який відбудеться 1 лютого.

"Обидва глави урядів обговорили основні міжнародні та європейські питання напередодні позачергового засідання Європейської Ради 1 лютого, зосередившись, зокрема, на військовій та фінансовій підтримці України", - повідомляє офіс прем'єр-міністра Італії.

Зокрема Мелоні обговорила з Шольцем пріоритети Італії під час головування в G7 у 2024 році.