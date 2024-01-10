У Києві сталася сильна пожежа на автомийці [ Редагувати ]
У Києві 10 січня сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту в районі НП.
"Величезний стовп диму в Києві на Березняках.... Повністю згоріла автомийка gold car wash на вулиці Березняківська, 15", - повідомили у пабліку.
Пізніше в Патрульній поліції Києва повідомили, що у звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській, рух транспорту ускладнений.
Патрульні на місці події регулювали дорожній рух. Наразі рух вже відновлено.
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