У Києві сталася сильна пожежа на автомийці

У Києві 10 січня сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту в районі НП.

"Величезний стовп диму в Києві на Березняках.... Повністю згоріла автомийка gold car wash на вулиці Березняківська, 15", - повідомили у пабліку.

Пізніше в Патрульній поліції Києва повідомили, що у звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській, рух транспорту ускладнений.

Патрульні на місці події регулювали дорожній рух. Наразі рух вже відновлено.