Зеленський про масовані атаки росії: боротись з вражиною можна технологіями [ Редагувати ]
Через дефіцит зброї у світі, Україна зацікавлена у спільному виробництві з союзниками. Боротись з Росією можна технологіями.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою.
Як відзначив президент, двосторонніх договорів щодо спільного виробництва зброї між союзниками та Україною буде багато. Сьогодні над цим працюють як міністри, так й інші компанії.
"Тому що ми розуміємо, що загальний у світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. І порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. Тому ми зацікавлені в копродукції. Ми почали цю роботу з партнерами в США з багатьма компаніями. Також ми продовжили цю роботу з європейськими партнерами", - заявив Зеленський.
Президент додав, що Україна й надалі працюватиме над підписанням договорів й контрактів з союзниками, аби не очікувати, поки дефіцит у світі закриється самостійно.
Найближчим часом Україна та її союзники не здатні виробляти сучасні системи протиповітряної оборони й цього дуже сильно бракує.
Він нагадав про те, що в кінці грудня й на початку січня Росія вкотре вдалась до терористичних атак проти України, атакуючи цивільних, школи, дитячі садки й іншу інфраструктуру країни.
"В цілому було 500 ударів ракетами та дронів. Ми змогли відбити 70% в середньому всіх цих ударів. На жаль, втратили людей. Тому боротися з цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витиснули з нашої землі і поки не закінчилася війна. Тому системи ППО - це те, чого бракує номер 1", - зауважив президент.
Також Зеленський наголосив на важливості нарощування виробництва вітчизняних БпЛА.
"Боротьба проти дронів. Я радий, що в нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість. Але ми нарощуємо і вітчизняне виробництво. Це те, що вимагає сьогоднішній час і безпека для наших цивільних людей", - пояснив президент.
по темі
Через ракетний удар по Україні 8 січня 34 людей поранено, ще 4 загинули
У Кривому Розі пролунали вибухи сьогодні вранці, 8 січня
Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували 493 російських терористів на Таврійському напрямку. Близько 10 окупантів здалися в полон
Постачання ракет для відбиття повітряних атак ворога тривають. Партнери поінформовані про стан протиповітряної оборони України
Головне мета удару по пункту управління ворога під Севастополем було позбавлення окупантів зв'язку на південному напрямку фронту
Втрати росії у війні за останню добу на ранок суботи, 6 січня, становили 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 870 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 16 БПЛА і 16 ББМ