Через дефіцит зброї у світі, Україна зацікавлена у спільному виробництві з союзниками. Боротись з Росією можна технологіями.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Литви Гітанасом Науседою.

Як відзначив президент, двосторонніх договорів щодо спільного виробництва зброї між союзниками та Україною буде багато. Сьогодні над цим працюють як міністри, так й інші компанії.

"Тому що ми розуміємо, що загальний у світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. І порожні склади, і багато викликів для оборони багатьох країн світу. Тому ми зацікавлені в копродукції. Ми почали цю роботу з партнерами в США з багатьма компаніями. Також ми продовжили цю роботу з європейськими партнерами", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна й надалі працюватиме над підписанням договорів й контрактів з союзниками, аби не очікувати, поки дефіцит у світі закриється самостійно.

Найближчим часом Україна та її союзники не здатні виробляти сучасні системи протиповітряної оборони й цього дуже сильно бракує.

Він нагадав про те, що в кінці грудня й на початку січня Росія вкотре вдалась до терористичних атак проти України, атакуючи цивільних, школи, дитячі садки й іншу інфраструктуру країни.

"В цілому було 500 ударів ракетами та дронів. Ми змогли відбити 70% в середньому всіх цих ударів. На жаль, втратили людей. Тому боротися з цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витиснули з нашої землі і поки не закінчилася війна. Тому системи ППО - це те, чого бракує номер 1", - зауважив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості нарощування виробництва вітчизняних БпЛА.

"Боротьба проти дронів. Я радий, що в нас є домовленості з Литвою і з багатьма іншими партнерами також. Виробництво своїх дронів. Не буду зараз говорити про кількість. Але ми нарощуємо і вітчизняне виробництво. Це те, що вимагає сьогоднішній час і безпека для наших цивільних людей", - пояснив президент.