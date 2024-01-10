Під Львовом сталась жахлива ДТП: зіткнулись автобус та три авто [ Редагувати ]
У Львівській області, на трасі Київ - Чоп, сталася масштабна аварія за участю автобуса та трьох автомобілів. Шестеро людей постраждали, серед яких двоє дітей.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня близько 11.30 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Чишки", - йдеться в повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись:
автобус VAN HOOL, який здійснював перевезення за маршрутом "Київ - Хуст", під керуванням 39-річного жителя міста Херсон;
Skoda Octavia, за кермом якого перебував 36-річний житель міста Шепетівка;
Dacia Lodgy, яким керувала 44-річна жителька міста Рівне;
Mini Cooper під керуванням мешканця міста Мукачево віком 38 років.
"Усі транспортні засоби рухались в одному напрямку", - додали в поліції.
Внаслідок ДТП за медичною допомогою звернулись шестеро осіб.
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