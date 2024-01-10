У 79-річного мешканця Львівщини Володимира за останні 15 років виявляли 4 види раку. Про це повідомили у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі.

На фото пан Володимир, йому 79 років, майже 15 з яких він є пацієнтом нашої лікарні. За цей час у нього діагностували 4 види раку.

Перше онкологічне захворювання у чоловіка виявили у 2009 році - рак лівої нирки у І стадії. Чоловік одразу звернувся до онкоцентру, лікарі провели оперативне втручання та видалили злоякісне утворення. Уролог-онколог Василь Ковальський розповідає:

Після завершення лікування, пацієнти стоять на обліку в онколога за місцем проживання. Але раз на рік ми зв’язуємось із ними та нагадуємо про обстеження, які вони мають зробити. Це потрібно для того, щоб не пропустити прогресування хвороби, виявити рецидив, або ж підтвердити, що хвороба точно відступила.

Так було і у випадку пана Володимира - він регулярно проходив усі медичні обстеження, втім, на жаль, окрім онкології чоловік мав ряд супутніх захворювань, які також становили загрозу для життя.

Спершу він пережив інсульт. А далі, під час обстеження, лікарі виявили в пацієнта не лише друге онкологічне захворювання - рак простати, але і розшарування аорти, яке потребувало термінового оперативного втручання у профільному медичному закладі. Онкологи провели чоловіку радикальну простатектомію і рак було подолано.

Мій організм ніяк не реагував на хворобу. Я не мав ніяких скарг, і якби тут, в лікарні, спеціалісти не обстежували мій організм так ретельно, мене б, напевно, просто уже не було б.

Через кілька років, у пана Володимира діагностували ще один вид онкозахворювання: рак шкіри нижньої повіки у І стадії. Далі боротьба, лікування, операційне втручання та, здавалось б, перемога. Але у 2023 році пацієнт знову почув діагноз рак - привушної слинної залози справа.

Всі ці діагнози є абсолютно різними і не пов’язаними між собою, розповідає лікар Василь Ковальський.

З моменту першого операційного втручання минуло 14 років. Після лікування раку передміхурової залози пройшло вже 6 років. І пацієнт живе повноцінним життям. Тобто, це свідчить про високу ефективність лікування.

Зараз пан Володимир ще проходить курс променевої терапії, аби знищити залишкові ракові клітини на привушній слинній залозі. У свої 79 він водить машину та самостійно приїжджає на процедури.

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