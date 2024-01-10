Уряд Ізраїлю подовжив дозвіл на перебування громадян України на своїй території до кінця 2024 року. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це дуже щедре рішення, особливо в такі непрості часи для держави Ізраїль.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук прокоментував:

Ми високо цінуємо це рішення. Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу.

1 червня 2023 року посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що українці, які перебувають у країні, можуть абсолютно легально залишатися до завершення війни. За його словами, Ізраїль прийняв понад 15 тисяч осіб.

У березні 2022 року глава МВС Ізраїлю заявила, що влада дозволить залишитися майже 20 тис. українців, які перебували в країні за туристичними візами або нелегально до збройного вторгнення росії. Вона також сказала, що Ізраїль видасть візи ще 5 тис. біженців з України.

15 березня 2022 року уряд Ізраїлю зупинив дію безвізового режиму для громадян України та запровадив обов'язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу.

На початку липня 2022 року Вищий суд справедливості Ізраїлю скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов'язував громадян України отримувати візи для в'їзду до Ізраїлю.

Нагадаємо, лише в 2022 році до Ізраїлю репатріювали 14 680 українців.