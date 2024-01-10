Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт про лобізм (№10337), який є однією з вимог ЄС. "За" - 309 голосів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Іронія в тому, що презентував в Раді законопроєкт про лобізм (!) - Микола Стефанчук. Брат Руслана Стефанчука.

Основні моменти:

прописана термінологія, права та обовʼязки, правила етичної поведінки у сфері лобіювання.

створюється Реєстр прозорості, власником та адміністратором якого є НАЗК, доступ до нього відкритий та безкоштовний.

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Питання законодавчого врегулювання лобізму охоплюються Угодою про Асоціацію між Україною і є однією з вимог ЄС для подальшої інтеграції України в європейський правовий, політичний простір, написала народна депутатка Ірина Геращенко.

Але запропонована редакція є контраверсійною і має справедливу критику від неурядових організацій, бо може створити перешкоди для діяльності ГО, які займаються адвокацією та організацією публічного обговорення суспільно важливих питань. У проекті не розмежовані лобізм як професійна оплачувана діяльність від діяльності громадських організацій.

На представників влади фактично покладається обов’язок проводити зустрічі з лобістами, що може суттєво ускладнити виконання їх безпосередніх функціональних обов’язків.

НАЗК наділяється значними дискреційними повноваженнями.

Народні депутати працюють над поправками до другого читання, аби прибрати всі ризики. Враховуючи позицію громадських активістів і неурядових організацій.

10 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Піщанської головою Руханкової палати.