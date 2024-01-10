Рада проголосувала законопроект про лобізм, який є вимогою ЄС [ Редагувати ]
Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт про лобізм (№10337), який є однією з вимог ЄС. "За" - 309 голосів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Іронія в тому, що презентував в Раді законопроєкт про лобізм (!) - Микола Стефанчук. Брат Руслана Стефанчука.
Основні моменти:
- прописана термінологія, права та обовʼязки, правила етичної поведінки у сфері лобіювання.
- створюється Реєстр прозорості, власником та адміністратором якого є НАЗК, доступ до нього відкритий та безкоштовний.
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Питання законодавчого врегулювання лобізму охоплюються Угодою про Асоціацію між Україною і є однією з вимог ЄС для подальшої інтеграції України в європейський правовий, політичний простір, написала народна депутатка Ірина Геращенко.
Але запропонована редакція є контраверсійною і має справедливу критику від неурядових організацій, бо може створити перешкоди для діяльності ГО, які займаються адвокацією та організацією публічного обговорення суспільно важливих питань.
У проекті не розмежовані лобізм як професійна оплачувана діяльність від діяльності громадських організацій.
На представників влади фактично покладається обов’язок проводити зустрічі з лобістами, що може суттєво ускладнити виконання їх безпосередніх функціональних обов’язків.
НАЗК наділяється значними дискреційними повноваженнями.
Народні депутати працюють над поправками до другого читання, аби прибрати всі ризики. Враховуючи позицію громадських активістів і неурядових організацій.
10 січня Верховна Рада проголосувала за призначення Ольги Піщанської головою Руханкової палати.
по темі
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити народну депутатку Мар'яну Безуглу з посади заступника голови комітету, яку вона займала з 2021 року
Мажоритарник Віталій Войцехівський заявляє про кардинальні розбіжності з лінією партії "Слуга народу" та вихід із неї
Народна депутатка від "Батьківщини" Олена Шкрум народила первістка. Дівчинку назвали Лук'яною
Проти народного депутата Антона Яценко порушено два кримінальних провадження за звинуваченням у пособництві державі-агресору та перешкоджанні діяльності ЗСУ
На 85-му році життя помер колишній спікер Верховної Ради Олександр Ткаченко (1998-2000)