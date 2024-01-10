Зірку серіалів "Прибиральниця", "Нарко" і "Останній кандидат" Адана Канто вбив рак апендикса [ Редагувати ]
Мексиканський актор Адан Канто, відомий за за роллю Санспота у фільмі "Люди Ікс: дні минулого майбутнього" (X-Men: Days of Future Past, 2014), помер на 43-му році життя. Про це повідомляє Deadline.
Канто пішов з життя 8 січня після тривалої боротьби з раком апендикса. Рак апендикса - найбільш агресивна форма серед ракових захворювань ШКТ. Воно виявляється в менш ніж 0,3% випадків від загальної кількості всіх онкопатологій.
Останньою роботою Канто став телесеріал Warner Bros "Прибиральниця" (The Cleaning Lady, 2022 - по теперішній час), в якому він виконав головну роль у двох сезонах. У актора залишилася дружина, скульптор і художниця Стефані Ліндквістт і двоє дітей.
Канто народився у 1981 році в Мексиці. Майбутній актор рано почав займатися музикою та написав пісні для кількох мексиканських телешоу та фільмів.
У кіно він дебютував у 2009 році у серіалі "Стан благодаті" (Estado de gracia). Він почав зніматися у місцевій рекламі та телевізійних шоу, після чого був запрошений на головну роль у драматичному серіалі "Послідовники" (2013) на телеканалі Fox.
За своє життя актор з'явився у двох десятках картин і серіалів, найвідоміші - "Кров і нафта" (Blood and Oil, 2015) ,"Другий шанс"(Second Chance, 2016), "Послідовники" (The Following, 2013-2015), "Нарко" (Narcos, 2015- 2017) та "Останній кандидат" (Designated Survivor, 2016-2019).
Адан Канто
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