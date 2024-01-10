Євросоюз пообіцяв Україні надати фінансову допомогу не пізніше березня - Euractiv [ Редагувати ]
Країни Євросоюзу пообіцяли Україні, що нададуть фінансову допомогу - 50 млрд євро, які у грудні заблокувала Угорщина - не пізніше березня. Про це повідомило видання Euractiv з посиланням на джерела в ЄС. Видання наводить слова європейського дипломата:
Незалежно від остаточних умов, ЄС пообіцяв Києву направити фінансування не пізніше березня.
За словами джерел в ЄС риторика, яку просуває росія, про втому Європи від Україні "некоректна" та негативно впливає на союзників.
У рамках саміту ЄС у грудні обговорювалася програма допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, з яких 33 млрд євро мають бути спрямовані у вигляді кредиту, а ще 17 млрд євро у вигляді грантів.
26 країн ЄС підтримали пропозицію, однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето. Голова Європейської ради Шарль Мішель тоді повідомив, що проти надання фінансової допомоги Україні виступає лише Будапешт.
У ЄС планують досягти угоди в січні. За даними Financial Times, деякі європейські чиновники розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу, щоб узгодити новий пакет допомоги Україні.
Влада Угорщини стверджує, що готова зняти вето, якщо ЄС розморозить обіцяні країні 30 млрд євро. Єврокомісія розблокувала для Угорщини 10,2 млрд євро по лінії політики згуртування, а суму, що залишилася, пообіцяла розблокувати, якщо Угорщина усуне порушення принципів верховенства права.
Нагадаємо, 20 грудня Україна отримала 150 млн євро фінансової допомоги на безповоротній основі від ЄС.
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