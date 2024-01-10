Причини недовіри 75,7% українців до лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка - у збагаченні під час війни, непрозорих схемах заробітку, перемовинах з ворогами України. Так прокоментував високий антирейтинг Порошенка політичний експерт Олексій Курпас у своєму блозі на korrespondent.net.

За словами експерта, високий рівень недовіри українців до Порошенка сформувався не за один день та має під собою вагоме підґрунтя.

Тут і брехня закінчити АТО за тиждень. Тут і "Жму руку! Обнимаю!", яке "криголам" улесливо шепотів у вухо путлєру відразу після того, як в ефірі зі сльозами на очах розповідав про наших полеглих під Дебальцевим воїнів. Торгівля на крові українців - фабрика "Рошен" у Липецьку за часів АТО. Схематоз із Медведчуком по газовій трубі. Торгівля з "ЛНР" та "ДНР" під платівку "Роттердам +". І відпочинок на яхтах та Мальдівах. І розкрадання друзями-Свинарчуками української оборонки, через що ми виявилися неготовими технічно до широкомасштабного вторгнення ворога.

Окрім цього, Курпас відзначає як причину високого антирейтингу і дії Порошенка під час війни.

"...Фантастичне збагачення за ці два роки. Не розумію, що треба робити, щоб увійти в топ-3 олігархів? Як можна чесно заробити майже 1 млрд в той час, коли українці стають бідніше, а країна просить міжнародної допомоги? Ось чому 41% опитаних вважає, що моральні якості Порошенка найгірше підходять для сучасної України", - наголошує Олексій Курпас.

Серед причини розчарування українців у Порошенку політичний експерт також відзначає розходження публічної позиції та висловів експрезидента із його діями.

Важко розраховувати на народну любов, якщо ти однією рукою під камери передаєш три "київських торти" на фронт, а іншою береш від проросійського Орбана 37 мільйонів… Сіє зневіру, збагачується та піариться на крові: ось чому Порошенко - № 1 серед найбільш шкідливих політиків 2023 року.

Як повідомлялося раніше, Петру Порошенку не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,2% опитаних.

Також нещодавно стало відомо про те, що під час війни, за 2023 рік, Порошенко збільшив свої статки майже до 1 млрд доларів, увійшовши у топ-3 олігархів країни.

Зокрема експрезидент отримав 37 мільйонів гривень від уряду Орбана.