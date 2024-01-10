Попри злагоджену роботу ЗСУ та українських енергетиків, вітчизняна енергетична галузь продовжує перебувати небезпеці через дії російської агентури, яка намагається зруйнувати її зсередини. Під загрозою знищення знаходяться як традиційні, так і інноваційні енергогенеруючі потужності, йдеться у журналістському розслідуванні.

Одним із прикладів такої злочинної діяльності є ситуація, що склалася навколо Іванківської теплової електростанції (ТЕС). Сьогодні її діяльність паралізована. Майно підприємства знаходиться під судовими арештами, працівники звільнені. Така потрібна сьогодні електроенергія, якою ТЕС могла забезпечити принаймні шість районів Київської області, не виробляється.

Електрогенерацію Іванківська ТЕС компанії Біогазенерго розпочала у травні 2015 року, і станом на 21 рік була найбільш потужною в країні тепловою електростанцією, що працює на біомасі.

Власник підприємства Олексій Бутенко окрім особистих коштів залучив до реалізації проекту кредити у "Південкомбанку" та "Укрексімбанку" розміром 2 млн доларів та 6 млн доларів. А згодом свою підтримку у вигляді прямого кредиту в 16 млн євро надав і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За даними журналістів, проектом, який розвивався у співпраці з ЄБРР, зацікавився український бізнесмен-політик, що вирішив вкласти в нього свої кошти.

Згодом один з державних банків запропонував його Бутенку в якості майбутнього "інвестора". Це мало збільшити можливості з розвитку Іванківської ТЕС та інших проектів, оскільки ЄБРР розраховував на подальшу з Бутенком співпрацю з будівництва в Україні цілої мережі подібних теплових електростанцій.

"Зрештою з новим "інвестором" було підписано угоду про приєднання до проекту розвитку Іванківської ТЕС. Останній сплатив перший транш і відтоді почалися незрозумілі події, істинна причина яких стане відома пізніше.

Спочатку "інвестор" наполіг на тому, аби начальником служби безпеки і головним бухгалтером ТЕС стали його представники. Аргументувалося це необхідністю контролювати фінансові потоки та витрати грошей", - йдеться у розслідуванні.

Згодом, пишуть журналісти, цим начальником служби безпеки та його довіреними особами, що пов’язані з втікачами до Росії, колишніми високопоставленими правоохоронцями, в медіа була організована негативна інформаційна кампанія проти ТЕС.

Робилося це, за даними журналістів, для того, щоби збільшити частку нового "інвестора" у проекті ТЕС. У прямих розмовах з Бутенком просувалися наративи, що коли новий "інвестор" почав заходити в проект все було в порядку, а виявилося що і сам бізнес і його власник є дуже проблемними.

Отже, необхідно переглянути умови інвестиційної угоди: або надати новому "інвестору" більшу кількість акцій, або зменшити обсяги його інвестиційних зобов’язань.

На ці пропозиції Бутенко відповідав відмовою, а згодом і сам став об’єктом для переслідування. Опоненти зустрічалися із конкурентами, колишніми підрядниками, бізнес-партнерами підприємця. Створювали йому негативний імідж. Подавали позови, звинувачуючи бізнесмена у шахрайстві. У забезпечення одного з таких суд наклав арешт на майно Бутенка.

Тиск на підприємця посилився, коли після повномасштабного вторгнення ЄБРР ухвалив рішення списати 16 млн євро виданого кредиту. Опонентам, скориставшись тимчасовою відсутністю бізнесмена в країні, за сприяння правоохоронців та суддів Голосіївського району міста Києва, навіть вдалося оголосити Бутенка в розшук, у справі в якій відсутній злочин як такий.

"В умовах безперервних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України такі малі ТЕС набувають стратегічного значення для держави. Адже в разі виникнення аварійної ситуації можуть швидко надати додаткові потужності в загальну енергосистему.

Замість того, щоби на замовлення "Нафтогазу України" будувати такі ТЕС по всій країні та зміцнювати енергонезалежність України, Бутенко вимушений в судах відстоювати свою честь, гідність та ділову репутацію", - резюмують журналісти у розслідуванні, й додають - "прикро за наші правоохоронні органи та спецслужби.

Оскільки сьогодні у них "під носом" російська агентура підриває енергетичну безпеку України, корумпує суддів та прокурорів, блокує роботу стратегічно важливих підприємств, а вони, як виглядає, воліють не помічати кричущих фактів".