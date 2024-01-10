У середу, 10 січня, у Німеччині розпочався страйк, організований профспілкою GDL, яка представляє інтереси машиністів поїздів.

За даними державного залізничного оператора Deutsche Bahn AG (DB), приміські поїзди у багатьох містах Німеччини не ходять, на маршрути вийшли лише 20% поїздів далекого прямування. Днем раніше страйк розпочали машиністи вантажних поїздів, які також входять до GDL.

Профспілка домагається від DB скорочення з 1 січня 2025 року робочого тижня машиністів з 38 до 35 годин без зниження розміру оплати праці, наполягає на підвищенні у два етапи заробітної плати на 420 євро, а також виплати одноразової компенсації у розмірі 3 000 євро через високу інфляцію.

У свою чергу DB стверджує, що виконання вимог профспілки призведе до зростання видатків на персонал на 50%.

Це вже третій страйк німецьких машиністів з кінця листопада 2023 року, коли почалися переговори GDL та DB щодо покращення умов праці. Два перші страйки були запобіжні і тривали по 24 години.

Нинішній страйк має тривати до вечора 12 січня, але якщо Deutsche Bahn не піде на поступки, машиністи планують страйкувати до повного задоволення їхніх вимог.