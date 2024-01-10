У Києві у власній квартирі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а її доньку Ярославу - в квартирі поруч. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Тіло Ольги Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу в присутності поліції зламали двері житла. Комунальників викликали сусіди через те, що напередодні їх почали заливати водою, а власники не відчиняли.

71-річна Ольга Колінько багато років тяжко хворіла та не виходила на вулицю. За нею доглядала донька, яка мешкала у сусідній квартирі. Її також знайшли мертвою.

На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти, які встановлюють обставини смерті жінок. Офіційного повідомлення від правоохоронних органів не було.

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступника генерального прокурора України у 1993-2000 роках і в 2003-2005 рр.

У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Ольга Колінько була одним з головних слідчих у справі колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який втік до США, де був засуджений за корупцію.

Також Колінько вела справи проти колишнього спікера Олександра Ткаченка, депутата та тимчасового змінника Кучми на посаді прем'єр-міністра Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків.

Колінько була учасником гучного скандалу щодо колишнього генпрокурора Святослава Піскуна, який певний час був її керівником. Вона звинувачувала його у комерційній діяльності під час роботи на посту генпрокурора, що є порушенням закону.