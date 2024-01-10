Пенсії в Україні будуть проіндексовані лише на 13% - Гетманцев [ Редагувати ]
Пенсії в Україні будуть проіндексовані на 13% замість торішніх 19,7%. Такий попередній прогноз озвучило Міністерство соціальної політики, повідомив голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації - 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).
Перша цифра - вже оприлюднена Держстатом: 50% від річної інфляції 2023 року (12,9%).
По другій - вже маємо дві з трьох розрахункових величин (зростання зарплат за періоди 2021/2020 і 2022/2021), а останню (2023/2022) остаточно порахують у середині лютого.
Але з тих тенденцій, що спостерігалися протягом 2023 року, вже можна приблизно орієнтуватись на розмір індексації - 13%", - пише народний депутат.
Гетманцев визнає, що 13% - це менше, ніж було у 2023 році (19,7%), але "інфляцію нам вдалось пригальмувати досить суттєво".
"Подробиці" писали, кому і на скільки збільшать виплати пенсії у 2024 році. Нагадаємо, що українці, які досягли 70 років, щомісячно отримуватимуть доплату до пенсії.
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