Коли Рада звільнить Бузуглу: Стефанчук дав відповідь [ Редагувати ]
Верховна Рада зможе розглянути відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки лише після того, як погоджувальна рада депутатських фракцій і груп прийме відповідне рішення.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, як передає "Інтерфакс-Україна".
Він наголосив, що порядок денний кожного пленарного засідання ВР формується колективно погоджувальною радою, а при цьому голова Верховної Ради не бере участі в голосуваннях з цього питання.
Сьогодні (10 січня) на засіданні погоджувальної ради жодна з фракцій не поставила питання про внесення до порядку денного постанови. Тому коли на погоджувальній раді буде ухвалено рішення внести це або будь-яке інше питання до порядку денного, його буде винесено на розгляд. Тільки так, – пояснив спікер ВР.
У той же час Стефанчук підкреслив, що незважаючи на свою особисту позицію щодо пані Мар'яни, яка систематично критикує його в соціальних мережах, він зобов'язаний діяти виключно в рамках, визначених регламентом Верховної Ради.
Нагадаємо, у Верховній Раді був представлений проект постанови щодо відкликання Мар'яни Безуглої, народної депутатки, з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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