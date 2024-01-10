Іран розробив для росії новий ударний та розвідувальний дрон Shahed-107. Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на джерела.

Нова розробка належить до сімейства безпілотників "Шахед-101" з V-подібним хвостом. Довжина дрону - близько двох з половиною метрів, розмах крил - три метри.

Shahed-107 можна запускати з транспортного засобу, а дальність його польоту - близько 1500 км. Дрон, ймовірно, оснастили передавачем для трансляції відео, а також технологією пошуку важливих цілей.

Іранські та російські фахівці провели випробування нового дрона, а Іран нібито запропонував російським військовим придбати "кілька одиниць" безпілотників за понад $2 млн.

Джерело Sky News в Україні повідомило, що заява про розробку нового безпілотника "швидше за все, правда".

У нас величезні побоювання з приводу можливих поставок згаданих безпілотників.

Міноборони рф та МЗС Ірану поки що не відповіли на запити журналістів про коментар.

Російська армія активно використовує дрони-камікадзе іранського виробництва "Шахед-131" та "Шахед-136" (у росії їх перейменували на "Герань-1" та "Герань-2") для ударів територією України.

За даними західних розвідок і російських журналістів, росія налагодила виробництво "Шахедів" у Татарстані.

Нагадаємо, у листопаді Іран офіційно представив новий реактивний дрон-камікадзе Shahed-238. Цей безпілотник є реактивною модифікацією сумновідомого Shahed-136.