ЗСУ увійшли до двадцятки найпотужніших армій світу [ Редагувати ]
У списку найпотужніших армій світу Збройні сили України посідають 18-те місце, які зменшили свою позицію на три позначки, порівняно з попереднім роком.
Про це повідомляє міжнародна компанія Global Firepower в оновленому рейтингу січня 2024 року, в якому було оцінено військову потужність 145 країн.
Перші чотири місця залишаються незмінними, з Сполученими Штатами Америки на лідерській позиції. росія розташувалася на другому місці, за нею йдуть Китай, Індія і Південна Корея.
У січні 2022 року українська армія займала 22-е місце, але в січні 2023 року, під час повномасштабного вторгнення росії, вона піднялася на 15-те місце в рейтингу.
Для оцінки "сили" армії дослідники використали 60 окремих категорій, таких як кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості та географічне розташування.
У поточному рейтингу України сусідами є Ізраїль на 17-му місці та Німеччина на 19-му місці. Індекс потужності Збройних сил України склав 0,2598 (де менше вважається кращим, а 0,0000 вважається ідеальним показником).
Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема США. У лютому 2024 року минає два криваві роки з початку російсько-української війни, – зазначили автори в огляді.
Нагадаємо, на ранок середи, 10 січня, втрати росії у війні в Україні склали 800 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, Збройні Сили України знищили 11 дронів, 12 артилерійських систем та 13 бронетранспортерів.
по темі
Комітет Верховної Ради з питань оборони рекомендував до другого читання законопроект щодо удосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062). 11 - "за", 5 - "утримались"
Сили оборони України за минулу добу, 2 січня, знищили 680 російських загарбників, 7 бойових броньованих машин і 15 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ
Військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, однак запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало. Про це заявив на пресконференції заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
До Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про демобілізацію військових можна буде говорити лише після закінчення війни, але захисники зможуть отримувати відпустки чи часткове звільнення
Українські військові обрали 4 легендарні пісні, усі - справжні символи свят. У кожній замінили декілька слів. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість "war is over" ("війна завершилась") звучить "war is not over" ("війна не завершилась")