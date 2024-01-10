У списку найпотужніших армій світу Збройні сили України посідають 18-те місце, які зменшили свою позицію на три позначки, порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє міжнародна компанія Global Firepower в оновленому рейтингу січня 2024 року, в якому було оцінено військову потужність 145 країн.

Перші чотири місця залишаються незмінними, з Сполученими Штатами Америки на лідерській позиції. росія розташувалася на другому місці, за нею йдуть Китай, Індія і Південна Корея.

У січні 2022 року українська армія займала 22-е місце, але в січні 2023 року, під час повномасштабного вторгнення росії, вона піднялася на 15-те місце в рейтингу.

Для оцінки "сили" армії дослідники використали 60 окремих категорій, таких як кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості та географічне розташування.

У поточному рейтингу України сусідами є Ізраїль на 17-му місці та Німеччина на 19-му місці. Індекс потужності Збройних сил України склав 0,2598 (де менше вважається кращим, а 0,0000 вважається ідеальним показником).

Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема США. У лютому 2024 року минає два криваві роки з початку російсько-української війни, – зазначили автори в огляді.

Нагадаємо, на ранок середи, 10 січня, втрати росії у війні в Україні склали 800 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, Збройні Сили України знищили 11 дронів, 12 артилерійських систем та 13 бронетранспортерів.