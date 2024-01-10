Так зване Придністров'я повідомило про стрілянину на кордоні з Україною, але Держприкордонслужба України не зафіксувала подібних інцидентів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву "міністерства держбезпеки" Придністров'я та коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Сьогодні представники так званого придністровського "МГБ" заявили, що 7 січня стався інцидент зі стріляниною поблизу кордону з Україною. Згідно з їхніми словами, після стрілянини двоє придністровців потрапили на територію України.

У коментарі для "РБК-Україна" Демченко зауважив, що він не має інформації про будь-які подібні інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою, та наголосив, що заяви так званого "МГБ" можуть мати провокативний характер.

Нестандартних ситуацій прикордонними нарядами не фіксувалося. Заява, так званого Придністров'я скоріше несе провокативний характер, з метою звинуватити в чомусь Україну, до того ж ми розуміємо, що цей анклав має проросійську направленість, - пояснив представник ДПСУ.

Нагадаємо, Молдова допускає можливість вступу до Євросоюзу без території так званого Придністров'я, яку владу наразі не контролює. При цьому шукати шляхи вирішення конфлікту можуть вже після приєднання до блоку.