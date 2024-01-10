Із Сектора Гази не вдалося евакуювати 29 українських громадян [ Редагувати ]
Виїзд 29 українських громадян із Сектора Гази став неможливим через відмову спецслужб Ізраїлю та Єгипту видати дозвіл на евакуацію, незважаючи на включення людей до списків посольства України в Ізраїлі.
Про це повідомив український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі для "Радіо Свобода".
Якщо бути відвертим, то охочі [евакуюватися ще] є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїлю і Єгипту, - сказав він.
Він пояснив, що причини відмови були пов'язані з "певними питаннями безпеки" стосовно цих 29 осіб.
За його словами, в окремих випадках посольство зуміло отримати дозвіл на евакуацію громадян, яким спочатку відмовляли. Але у випадку з цими людьми, які вже перебували в Єгипті, здійснювалися додаткові заходи, такі як опитування та слідчі процедури, після чого їх випускали.
Раніше посол Корнійчук розповідав, що ізраїльські спецслужби проводили перевірку списків евакуації для виявлення осіб, які можуть мати зв'язки з палестинським угрупованням ХАМАС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу висловив твердження, що Ізраїль "веде боротьбу на всіх фронтах" і попередив, що війна в Секторі Гази буде тривати "багато місяців".
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