У середу ввечері, 10 січня, на засіданні парламентської фракції партії "Слуга народу" прийнято рішення повернути законопроєкт Кабміну щодо мобілізації на доопрацювання.

Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.

Як я і казав, в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента, - додав він.

Раніше Ярослав Железняк, народний депутат, висловив припущення, що законопроєкт щодо посилення мобілізації може бути схвалений у першому читанні разом із всіма контроверсійними положеннями. У своєму коментарі щодо рішення фракції "Слуга народу" він заакцентував увагу, що не розглядає це рішення як "остаточне".