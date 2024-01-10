Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання уряду - нардеп [ Редагувати ]
У середу ввечері, 10 січня, на засіданні парламентської фракції партії "Слуга народу" прийнято рішення повернути законопроєкт Кабміну щодо мобілізації на доопрацювання.
Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко.
Як я і казав, в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента, - додав він.
Раніше Ярослав Железняк, народний депутат, висловив припущення, що законопроєкт щодо посилення мобілізації може бути схвалений у першому читанні разом із всіма контроверсійними положеннями. У своєму коментарі щодо рішення фракції "Слуга народу" він заакцентував увагу, що не розглядає це рішення як "остаточне".
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