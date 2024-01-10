Наразі російське угруповання сухопутних військ, що бере участь у війні в Україні, складає 462 тисячі осіб.

Про це повідомив Вадим Скібіцький, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони в подкасті "УП".

Він також вказав, що "Росгвардія" включає 35 тисяч бійців, які забезпечують окупаційний режим на захоплених територіях.

Представник Головного управління розвідки додав, що росія використовує авіаційну складову та Чорноморський флот у війні проти України. Укомплектованість ворожих підрозділів зберігається на рівні 92-95%, зазначив Скібіцький.

Були моменти, коли укомплектованість знижувалася до 89-90%, але за рахунок продовження мобілізації їм вдається підтримувати саме на такому рівні 92-95% це угруповання, - пояснив він.

За рахунок такої високої укомплектованості ворожих підрозділів, окупанти можуть проводити ротації та відправляти частини, які втратили боєздатність, на відновлення. Крім того, це дозволяє Кремлю уникати нової мобілізації, оскільки поточні процеси вважаються достатніми для заповнення втрат. Скібіцький нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року сухопутний компонент окупаційних військ налічував близько 180-190 тисяч осіб, але з того часу площа окупованих територій збільшилася.

Нагадаємо, російські війська продовжують активні спроби витіснити українське військове угруповання з плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Попри їх спроби, всі їхні атаки завершуються невдачею.