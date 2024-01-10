Окупанти вдарили ракетами по Харкову: влучили у цивільний обʼєкт [ Редагувати ]
Увечері 10 січня окупанти вдарили ракетами по Харкову.
Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.
Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області - перебувайте в укриттях, - написав Синєгубов.
Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, ракетами С-300.
Голова овальне повідомив, що наразі триває огляд місця прильоту профільними службами. Пошкоджено цивільний об‘єкт. Є загорання авто, щодо постраждалих - інформація встановлюється.
Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби, - написав Терехов.
Станом на 23:17 відомо, що кількість постраждалих становить 9 осіб.
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