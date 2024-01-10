Російські виконавці вкрали пісню української співачки Христини Соловій під назвою "Тримай". Цю творчу крадіжку цинічно використали, переклавши її російською мовою, під час виступу російської фігуристки Каміли Валієвої на шоу "Вечори на хуторі".

Варто відзначити, що виступ відбувся під час шоу, яке влаштувала Тетяна Навка, дружина прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова.

Христина Соловій вже висловила свою реакцію на це цинічне використання її пісні.

Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні Тримай. Йдеться про апропріацію(присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня – це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє, – наголосила співачка.

Також на шоу відбувся переклад пісні "Ніч яка місячна", яку виконала Ані Лорак - зрадниця України.

Слід зазначити, що Тетяна Навка, дружина Пєскова, народилася в українському Дніпрі, але, незважаючи на своє походження, вона активно підтримує російську війну проти України.