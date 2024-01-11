Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, яка відбулася 6 січня, вимагав від Афін передати нові партії зброї Україні. Про це повідомляє грецьке видання Olympia.

Що саме Блінкен хоче, щоб Греція відправила Зеленському? Лише С-300? Чи F-16 теж надіслати, з тією логікою, що їх замінять F-35?

За інформацією видання, Ентоні Блінкен поставив ультиматум про поставки допомоги Україні. На відповідь він дав кілька днів.

Прес-служба грецького уряду після зустрічі Міцотакіса з держсекретарем США написала, що Ентоні Блінкен подякував Греції за підтримку України від самого початку конфлікту. На зустрічі також були присутні представники грецького МЗС.

10 січня прем'єр Міцотакіс заявив, що Греція очікує швидкого схвалення заявки на придбання американських винищувачів п'ятого покоління F-35. У червні 2022 року Афіни надіслали запит на продаж 20-ти F-35.

Греція з 1990-х років має в своєму розпорядженні радянські зенітно-ракетні комплекси С-300ПМУ-1 "Фаворит", "Оса-АКМ" і "Тор-М1".

У грудні 2013 року грецькі військові провели на полігоні Акротірі на острові Крит показові стрілянини з використанням С-300.

У 2018 році Греція та росія підписали угоду про обслуговування військової техніки. За даними грецьких ЗМІ, останнім часом співробітництво двох країн по цій лінії припинилося.

У лютому 2023 року тодішній міністр національної оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив грецькому телеканалу ERT-1, що Греція не передаватиме Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, що базуються на острові Крит, оскільки це послабило б її оборону перед загрозами з боку Туреччини.

У квітні 2023 року Панайотопулос заявляв у парламенті, що Греція не передаватиме танки Leopard 2A6 Україні. Міністр підтвердив, що раніше Афіни поставили в Україну БМП-1, отримані з колишньої НДР, а також боєприпаси.

Наприкінці серпня 2023 року президент Зеленський побував у Греції з візитом.