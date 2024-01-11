Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США зроблять усе, що від них залежить, щоб захистити судноплавство в Червоному морі.

Представник Білого дому, що попри заяви єменських бойовиків про те, що вони нібито обстрілюють лише кораблі, пов'язані з Ізраїлем, їхні дії загрожують суднам з усього світу.

Кірбі сказав, що хусити наразі не виявили жодного бажання піти на деескалацію, однак підкреслив, що США зроблять все, щоб захистити судноплавство у Червоному морі.

"Вочевидь я не спекулюватиму щодо будь-яких потенційних операцій у майбутньому", - відповів Кірбі на запитання журналіста щодо майбутніх дій військово-морських сил США в регіоні.

Варто зазначити, що кілька днів тому Сполучені Штати Америки та Велика Британія відбили масштабну атаку хуситівв Червоному морі. Бойовики запустили 18 дронів-камікадзе іранського виробництва, а також 3 ракети.

Для відбиття атаки були залучені британський та американські есмінці а також винищувачі F-18.